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Дублер Щелковского шоссе построят в Подмосковье за 210 млрд рублей

Правительство Подмосковья и «Автодор» обсуждают новый дублер Щелковского шоссе

Правительство Московской области совместно с госкомпанией «Автодор» рассматривает создание концессионного проекта, в рамках которого будет построен новый дублер Щелковского шоссе, сообщает «Коммерсантъ».

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Вопрос о реконструкции или строительстве дублера обсуждается уже более 10 лет, и в последние годы существует проблема с перегрузкой шоссе.

В региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ) подтвердили разработку проекта. Новый дублер будет проложен рядом с существующей трассой и, как предполагается, не повлияет на природные заказники и национальный парк «Лосиный остров».

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Заключение концессионного соглашения означает, что дорога будет платной, что позволит снизить стоимость проекта примерно на 30% по сравнению с реконструкцией – до 210 млрд рублей. Также возможно, что в рамках этого соглашения произойдет модернизация и самого Щелковского шоссе. Сроки начала строительства и тарифы на проезд пока остаются неизвестными.

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По словам члена общественного совета областного минтранса Андрея Мухортикова, несколько лет строительства приведут к «локальному транспортному аду» на Щелковском шоссе. Это связано с тем, что на участках в Медвежьих Озерах и Долгом Ледово находятся сотни участков частного сектора, а судебные разбирательства с их владельцами могут затянуть реализацию проекта.

Щелковское шоссе (А-103), протяженностью 44 километра, считается одной из самых загруженных трасс Подмосковья. Оно было построено в период с 1952 по 1960 годы и имеет 2–4 полосы движения.

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Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 15
28.07.2025 
Фото:Wikimedia
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