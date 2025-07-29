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Всего 390 тысяч рублей: ситикар с необычным дизайном обновился

В Китае марка Bestune представила рестайлинговый электрокар Pony

В Китае был представлен обновленный мини-электромобиль Bestune Pony, который имеет три двери, четыре места и доступную цену. Габариты автомобиля остались прежними: 3000×1510×1630 мм, а колесная база составляет 1953 мм.

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Электрокар оснащен задним синхронным двигателем с постоянными магнитами мощностью 42 л.с. и крутящим моментом 90 Нм. Запас хода у всех вариантов составляет 222 км согласно циклу CLTC, что позволяет рассчитывать на реальные 150 км в условиях эксплуатации.

Ранее, в прошлом году, модель Pony дебютировала с двигателем мощностью 28 л.с. и автономностью 122 км (по циклу CLTC).

Цена новинки варьируется от 35 до 46 тыс. юаней, что соответствует 390-512 тыс. рублей.

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Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.

Bestune Pony
Bestune Pony
Bestune Pony
Bestune Pony

Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
29.07.2025 
Фото:CarNewsChina
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