Honda представила серийную версию электромобиля N-One e: с запасом хода 270 км

Компания Honda представила в Японии серийную модель компактного электромобиля N-One e:, который был ранее представлен как прототип на Фестивале скорости в Гудвуде.

Этот автомобиль соответствует строгим требованиям кей-каров: его длина составляет не более 3400 мм, а мощность двигателя ограничена 47 кВт. Официальные представители компании сообщили, что N-One e: сможет проехать больше 270 километров по стандарту WLTC.

Интерьер модели выполнен в минималистичном, но практичном стиле: он включает физические кнопки, ручной регулятор громкости и селектор передач в духе европейских автомобилей Honda.

Honda N-One e:

Предусмотрен режим однопедального вождения. Автомобиль будет доступен в двух версиях – L, которая оснащена 9-дюймовым экраном Honda Connect и алюминиевыми дисками, и G, имеющей стальные диски и без центрального экрана. Задние сиденья можно складывать в соотношении 50:50, а полка под экраном рассчитана на размещение смартфона. Однако беспроводная зарядка не предусмотрена.

Одной из особенностей N-One e: является функция V2L, которая позволяет питать бытовые приборы или заряжать устройства, такие как электровелосипеды, с использованием специального адаптера. Дополнительно доступны светодиодный индикатор заряда батареи и спортивная отделка с двойными полосами. Продажи автомобиля стартуют в Японии в сентябре 2025 года, также рассматривается возможность его глобального выпуска в Европе и Азии.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ITHome