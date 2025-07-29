Популярный в России бренд официально представил свой первый электромобиль

Li Auto представила i8: первый электромобиль марки с новым дизайном и функциями

Сегодня компания Li Auto анонсировала свою первую модель с полностью электрической силовой установкой на замену гибридной системе.

Новый Li Auto i8 имеет неординарный дизайн, напоминающий кроссовер в сочетании с чертами минивэна. Продажи автомобиля начнутся с 20 августа в трех версиях – Pro, Max и Ultra, цена стартует от 321,8 тыс. юаней (44,5 тыс. долларов).

Дизайнеры Li Auto предложили интересные решения, такие как раздвоенная передняя стойка и сильно наклоненное лобовое стекло, характерное для минивэнов и компактвэнов, полузакрытые колеса и скрытые дверные ручки. Это позволило добиться значительного снижения сопротивления ветру, с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,218. Габаритные размеры новинки составляют 5085 х 1960 х 1740 мм при колесной базе 3050 мм.

Li Auto i8

Модель VLA, установленная в i8, обеспечивает так называемые «мыслительные способности»: автомобиль способен предугадывать риски, ориентироваться в пространстве и воспринимать окружающую среду, адаптируясь к предпочтениям водителя с каждой поездкой. Данная функция будет доступна в версиях i8 начиная с августа, а также в других автомобилях Li Auto в комплектациях AD Max.

Li Auto i8

Интерьер i8 выделяется светлыми тонами с кожаными отделками дверей, в оснащение включены проекционный дисплей с дополненной реальностью, продвинутая медиасистема с большим экраном и комфортабельные кресла с функцией нулевой гравитации во втором ряду. Передние сиденья имеют обогрев и вентиляцию.

Li Auto i8

Li Auto i8 оснастили мощной двухмоторной силовой установкой: передний электромотор развивает 204 л.с., а задний – 340 л.с., в сумме обеспечивая 534 л.с. Емкость батареи составляет 90,052 или 97,842 кВтч, в зависимости от версии, с запасом хода 670 км или 720 км соответственно. Автомобиль поддерживает быструю зарядку: 500 км запаса можно восстановить всего за 10 минут. Все модели оснащены пневматической подвеской с двумя камерами, лидаром и девятью подушками безопасности.

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Источник: ITHome