Российские дороги сделают безопаснее неочевидным способом

Дмитрий Гусев: Дорожную разметку необходимо сделать менее скользкой

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев отправил письмо министру транспорта Андрею Никитину с просьбой внести изменения в состав материала, используемого для дорожной разметки, сделав его менее скользким.

«Прошу вас обязать компетентные службы внести изменения в нормативную документацию и изменить состав для нанесения дорожной разметки, сделав его абразивным и устойчивым к скольжению», – говорится в документе.

Гусев отметил, что на круглом столе в Госдуме в апреле обсуждалась безопасность мотоциклистов на дорогах, и подчеркнул, что многие травмы мотоциклистов происходят из-за скользкой дорожной разметки.

Он объяснил, что материал, используемый для разметки, становится особенно скользким при дождливой погоде.

«Для автомобилей это представляет некоторые неудобства и при определенных обстоятельствах может спровоцировать ДТП, но в случае с мотоциклистами, при наезде или маневрировании, скользкая и в дождь, и в жару разметка обязательно приводит к ДТП с серьезными последствиями», – подчеркнул Гусев.

Кроме того, Гусев выделил опасность дорожных тросовых отбойников, назвав их «опасной ловушкой для мотоциклистов», так как при падении мотоциклист может столкнуться с отбойником и получить серьезные травмы. Он предложил дополнить конструкцию отбойников специальной металлической полосой, чтобы минимизировать риск травм в случае падения.

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Источник: ТАСС