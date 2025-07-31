В крупных отелях Анапы при скидках до 50% уровень загрузки достиг 70%

Продажи туров на курорты Кубани выросли до 35%

Туроператоры сообщили о росте интереса к курортам Краснодарского края. Информация была опубликована «РБК Краснодар» со ссылкой на данные компаний «Мультитур» и «Алеан».

Согласно данным «Мультитура», объем продаж туров в Туапсинский район возрос на 35%, в Геленджик – на 20%, а в Сочи – на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, около 30% летних предложений были распроданы за пять-шесть месяцев до начала сезона.

Как рассказал «Алеан», если в августе и осенью погода сохранится благоприятной, показатели Кубани могут улучшиться. Несмотря на общий спад в турпотоке на 20%, регион продолжает оставаться одним из самых востребованных направлений внутреннего туризма. В крупных отелях Анапы загрузка достигла 70% при наличии скидок до 50%.

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Источник: «РБК Краснодар»