26 августа
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
26 августа
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
26 августа
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Путин поручил оптимизировать строительство высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

В 2025 году должны завершить проектирование ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить пути оптимизации процесса строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

На сайте Кремля сообщается, что президент потребовал от правительства «обеспечить принятие решений, направленных на завершение проектирования всех этапов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург» до 15 сентября 2025 года, а также представить предложения по оптимизации процедур строительства ВСМ к этому же сроку.

Завершить возведение магистрали планируют к 2028 году. Кроме того, Путин постановил, что к 31 марта 2026 года необходимо «сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Российской Федерации» с четкими сроками и параметрами выполнения каждого проекта.

Ранее «За рулем» назвал лидеров среди автомобилей по росту стоимости за 5 лет.

Источник: сайт Кремля

Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
01.08.2025 
Фото:Wikimedia
