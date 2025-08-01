Путин поручил оптимизировать строительство высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

В 2025 году должны завершить проектирование ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить пути оптимизации процесса строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

На сайте Кремля сообщается, что президент потребовал от правительства «обеспечить принятие решений, направленных на завершение проектирования всех этапов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург» до 15 сентября 2025 года, а также представить предложения по оптимизации процедур строительства ВСМ к этому же сроку.

Завершить возведение магистрали планируют к 2028 году. Кроме того, Путин постановил, что к 31 марта 2026 года необходимо «сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Российской Федерации» с четкими сроками и параметрами выполнения каждого проекта.

Источник: сайт Кремля