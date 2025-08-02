Tesla будет закупать чипы для электромобилей в Южной Корее

Tesla подписала соглашение с Samsung о поставке чипов на 16,5 млрд долларов

Tesla заключила соглашение с Samsung Electronics на поставку чипов на сумму 16,5 миллиарда долларов, как сообщает Reuters.

Сделка была объявлена Samsung в субботу без указания имени клиента и будет действовать до 2033 года, с оговоркой о конфиденциальности со стороны заказчика.

Три источника Reuters подтвердили, что речь идет именно о Tesla. Это соглашение может сыграть ключевую роль в укреплении убыточного бизнеса Samsung в области контрактного производства.

Это важная сделка для Samsung, которая сталкивается с конкурентным давлением в производстве чипов для искусственного интеллекта, имея отставание от компаний TSMC и SK Hynix.

Аналитик Pak Yuak из Kiwoom Securities отметил, что соглашение поможет снизить убытки подразделения, которые превысили 3,63 миллиарда долларов за первое полугодие.

Тем не менее, эксперты, такие как Lee Min-hee из BNK Investment & Securities, предполагают, что заказ, скорее всего, не включает передовые 2-нанометровые технологии, поскольку Samsung испытывает трудности с выпуском качественной продукции в этой области.

Источник: Reuters