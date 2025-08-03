В России растет спрос на тихий туризм: что это такое?

«Туту»: Турпоток в тихие города России вырос на 11% в первой половине 2025 года

В России наблюдается тренд на тихий туризм, который привел к увеличению числа туристов в спокойных городах.

В тройке наиболее популярных направлений оказались Сортавала, Серпухов и Рыбинск, а рекордный рост посетителей зафиксирован в Зарайске и Кириллове. По данным сервиса путешествий «Туту», в первом квартале 2025 года прирост турпотока в эти места составил 11% по сравнению с прошлым годом.

К тихим городам эксперты отнесли такие населенные пункты, как Зарайск, Кириллов, Торжок, Юрьевец, Шую, Светлогорск, Плес, Гороховец, Юрьев-Польский, Вязники и Касимов. Тревел-журналист и эксперт по туризму Елизавета Короткова отметила, что эти города предлагают качественную природу и комфортную городскую среду без густой застройки и шумного движения. Такие места привлекают тех, кто хочет уединиться или устал от городской жизни – среди них молодые пары, люди среднего возраста и пенсионеры.

Наиболее востребованным городом стал Сортавала, на который в первом полугодии пришлось 22% всех поездок в тихие районы. Следующими по популярности оказались Серпухов (13%), Рыбинск (12%), Алексин и Шуя (по 10%).

Зарайск лидирует по росту числа туристов, где с января по июнь 2025 года отмечен прирост на 83%, в то время как Кириллов увеличил поток на 76%, а Алексин — на 57%. Значительный рост также зафиксирован в Торжке и Юрьевце (+28%), Светлогорске (+26%), Рыбинске, Плесе и Гороховце (+20%) и Юрьеве-Польском (+15%).

Источник: Известия