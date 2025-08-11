5 м, 646 л. с., полный привод: этот популярный седан стоит как Lada Aura

В Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8

В Беларуси действуют большие скидки на электрический седан Geely E8, его можно приобрести по стоимости, близкой к цене Lada Aura.

Длина модели составляет 5010 мм, а колесная база – 2925 мм. Geely E8 предлагается в двух вариантах: с задним приводом (272 л.с.) и полным приводом (646 л.с.). Обе версии оснащены батареей ёмкостью 76 кВт·ч.

Интерьер автомобиля выделяется крупной 45-дюймовой панелью, которая объединяет три экрана: приборный, мультимедийный и для пассажира.

По информации дилеров, цена базовой версии Geely E8 составляет 96 900 белорусских рублей (примерно 2,61 млн рублей), тогда как версия с полным приводом стоит 109 900 белорусских рублей (около 2,96 млн рублей).

Для сравнения, стоимость российской Lada Aura варьируется от 2,6 до 2,8 млн рублей.

В России также доступна другая модель из линейки Geely Galaxy – электрический кроссовер EX5 с запасом хода до 430 км, который продается по цене от 4,1 млн рублей.

Источник: Quto