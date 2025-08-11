Экология
5 м, 646 л. с., полный привод: этот популярный седан стоит как Lada Aura

В Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8

В Беларуси действуют большие скидки на электрический седан Geely E8, его можно приобрести по стоимости, близкой к цене Lada Aura.

Длина модели составляет 5010 мм, а колесная база – 2925 мм. Geely E8 предлагается в двух вариантах: с задним приводом (272 л.с.) и полным приводом (646 л.с.). Обе версии оснащены батареей ёмкостью 76 кВт·ч.

Интерьер автомобиля выделяется крупной 45-дюймовой панелью, которая объединяет три экрана: приборный, мультимедийный и для пассажира.

По информации дилеров, цена базовой версии Geely E8 составляет 96 900 белорусских рублей (примерно 2,61 млн рублей), тогда как версия с полным приводом стоит 109 900 белорусских рублей (около 2,96 млн рублей).

Geely E8
Geely E8

Для сравнения, стоимость российской Lada Aura варьируется от 2,6 до 2,8 млн рублей.

Интерьер Geely E8
Интерьер Geely E8

В России также доступна другая модель из линейки Geely Galaxy – электрический кроссовер EX5 с запасом хода до 430 км, который продается по цене от 4,1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

Источник: Quto

0