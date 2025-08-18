Путешествия
Российские дороги станут долговечнее благодаря этим разработкам

Отечественные битумные материалы включены в Реестр новых и наилучших технологий

Экспертный совет Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог ФАУ «РОСДОРНИИ» включил новый резиновый комплексный модификатор и вибролитые асфальтобетоны в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.


Резиновый комплексный модификатор ЛУКОЙЛ – экологичное решение на основе активного резинового порошка, целлюлозных, полимерных и минеральных волокон, комплекса функциональных полимеров и технологических присадок. Продукт успешно применяются в качестве стабилизирующей добавки в щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесях.

Вибролитой асфальтобетон ЛУКОЙЛ – современное и эффективное решение для ремонта проезжей части мостов. Он обладает улучшенной водонепроницаемостью и устойчивостью к деформациям. Отличительным преимуществом также является возможность использования этого покрытия в труднодоступных для асфальтоукладочной техники местах: тротуарах мостовых сооружений, отмостках, водоотводных лотках, покрытиях водоемов.

Реестр РОСДОРНИИ – регулярно обновляемый специализированный ресурс для подрядных организаций и заказчиков, в котором собраны наиболее эффективные конструктивно-технологические решения в дорожном строительстве. Применение новых технологий и материалов позволяет повысить долговечность и экологичность дорог, безопасность движения на них, и одновременно сократить продолжительность дорожных работ.

