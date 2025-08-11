Названы идеальные машины для путешествий

«Автокод» привел топ-5 автомобилей до 2 млн рублей для туризма

Эксперты сервиса «Автокод» составили список лучших автомобилей с пробегом, подходящих для путешествий, в бюджете до 2 млн рублей.

На первом месте находится китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который выделяется своим богатым оснащением, включающим климат-контроль, современную мультимедийную систему и панорамную крышу.

На втором месте расположился Mitsubishi Outlander третьего поколения, известный высоким дорожным просветом и просторным салоном.

Третьим в рейтинге стал кроссовер Nissan Qashqai второго поколения, который предлагает отличное соотношение качества, потребительских характеристик и цены.

В пятерку лучших также вошли хэтчбек Volkswagen Golf седьмого поколения и лифтбек Skoda Rapid второго поколения, которые привлекают своей эргономикой и экономичными двигателями.

Источник: «Автоновости дня»