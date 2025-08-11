Названы идеальные машины для путешествий
Эксперты сервиса «Автокод» составили список лучших автомобилей с пробегом, подходящих для путешествий, в бюджете до 2 млн рублей.
На первом месте находится китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который выделяется своим богатым оснащением, включающим климат-контроль, современную мультимедийную систему и панорамную крышу.
На втором месте расположился Mitsubishi Outlander третьего поколения, известный высоким дорожным просветом и просторным салоном.
Третьим в рейтинге стал кроссовер Nissan Qashqai второго поколения, который предлагает отличное соотношение качества, потребительских характеристик и цены.
В пятерку лучших также вошли хэтчбек Volkswagen Golf седьмого поколения и лифтбек Skoda Rapid второго поколения, которые привлекают своей эргономикой и экономичными двигателями.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.
Источник: «Автоновости дня»