В России наладят производство доступного отечественного электромобиля

Калининградский завод «Автотор» начнет производство бюджетного электромобиля

Калининградский завод «Автотор» готовится к запуску серийного производства бюджетного электромобиля, который был разработан собственными силами.

Глава холдинга Денис Пак сообщил, что модель успешно прошла проверку электродвигателей, редуктора и инвертора, созданного совместно с ФГУП «НАМИ». Выбран основной вариант силовой установки.

По словам Дениса Пака, сейчас завершаются ключевые этапы разработки компактного электромобиля, и начинается подготовка к его производству. Основная цель проекта – создание доступного электромобиля с высоким уровнем локализации, который будет предназначен не только для служб доставки и каршеринга, но и для широкой аудитории со средним уровнем доходов.

В будущих моделях электромобиль «Автотора» будет оснащён отечественными батарейными модулями от компании «РЭНЭРА», оборудование для этой инициативы уже изготовлено. По размерам первый электромобиль будет сходен с автомобилями A-класса, такими как Daewoo Matiz и Kia Picanto. Продаваться он будет как частным лицам, так и корпоративным клиентам.

