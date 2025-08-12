Путешествия
Еще одна трасса в России стала музыкальной

На трассе М-12 «Восток» впервые появилась музыкальная разметка

На скоростной трассе М-12 «Восток», проходящей по территории Владимирской области, была впервые внедрена музыкальная разметка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее такая уникальная разметка уже была установлена на трассе М-11 «Нева» в 2024 году. Теперь водители, направляющиеся из Москвы в Казань, будут проезжать под звуки «Калинки-Малинки» на 144-м км автодороги.

Кроме того, компания «Автодор» планирует установить музыкальную разметку на 259-м км во Владимирской области по направлению в Москву и на 412-м км в Нижегородской области в сторону Казани.

Хуснуллин также подчеркнул, что основная задача музыкальной разметки вовсе не развлекательная, она направлена на безопасность.

Такая разметка помогает водителям оставаться внимательными и предотвращает засыпание за рулем, что, в свою очередь, должно способствовать уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий.

Для справки, музыкальная разметка представляет собой участок дороги, где полоски расположены с различным промежутком и высотой. При движении автомобиля по ним возникает вибрация от шин и звучит мелодия, которая обычно длится несколько секунд.

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Источник: Telegram-канал вице-премьера Марата Хуснуллина

Ушакова Ирина
Фото:Telegram / Марат Хуснуллин
12.08.2025 
