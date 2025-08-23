Раскрыта причина роста популярности гибридов среди россиян
Автомобили на новых источниках энергии (NEV), как гибридные, так и полностью электрические модели, становятся все более популярными.
Этому способствовало сарафанное радио. Об этом сообщил представитель пресс-службы китайского бренда Voyah.
«Сработал эффект сарафанного радио, когда люди, пересевшие с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрические и гибридные, делятся ощущениями от владения со своим окружением», — отметил он.
Кроме того, представитель добавил, что гибридные автомобили отличаются хорошей разгонной динамикой и значительным запасом хода.
Кроссовер Voyah Free стал наиболее продаваемым автомобилем в сегменте NEV на российском рынке, с продажами в 554 экземпляра в июле, что на 33% больше, чем в июне. С начала года было реализовано всего 2787 таких автомобилей.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Известия