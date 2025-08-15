Экология
Эксперт рассказал, почему платные парковки улучшают экологию города

Александр Шумский оценил эффективность платных парковок для города

С 15 августа в зону резидентных разрешений Москвы вошли новые участки улиц.

Местные жители продолжают парковаться бесплатно – для этого им достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. При этом они получают приоритет при парковке возле дома, так им станет проще находить свободное место для автомобиля.

Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок.нет»:

– Основная цель введения платной парковки – увеличить оборачиваемость парковочных мест. Когда парковка бесплатна, многие оставляют машины на весь день, а то и несколько дней, занимая место, которое могло бы пригодиться другим, кто приехал ненадолго. Платная парковка мотивирует людей парковаться на короткое время, освобождая места для большего числа водителей. При этом местным жителям – тем, кто живет там, где вводится платная парковка, – платить за нее не нужно, так как есть парковочное разрешение.

Эксперт добавил, что платная парковка – это не способ заработать деньги для города, а реально эффективный инструмент для разгрузки дорог и улучшения экологической ситуации. Он также отметил, что деньги, полученные от оплаты парковки, в Москве идут на благоустройство и содержание чистых, красивых и современных дворов.

Источник: Дептранс Москвы

15.08.2025 
