Автодом из популярного некогда советского автомобиля – все удобства под рукой

Редкий УАЗ-2206 в идеальном состоянии выставлен за €21 тыс. (около 2 млн руб.)

Автомобиль серьезно модернизирован: установлены усиленный генератор, сцепление от BMW, алюминиевый багажник на крышу и съемный фаркоп. УАЗ-2206 выставлен на продажу на европейской автомобильной интернет-площадке AutoScout.

Фары защищены металлическими корпусами, окна дополнительно герметизированы. В салоне – кондиционер, DAB-радио, шесть мест и разборный спальный модуль.

Под капотом УАЗ-2206 – бензиновый 2.7-литровый двигатель (113 л.с.) с механической коробкой и полным приводом.

Кузов обработан антикором Mike Sanders, техосмотр действителен до 2026 года. Машина никогда не участвовала в ДТП, не эксплуатировалась зимой и хранилась в отапливаемом гараже.

Этот УАЗ – не музейный экспонат, а готовый автомобиль для путешествий, кемпинга или творческих проектов.

Источник, фото: Autoscout