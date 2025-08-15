Автодом из популярного некогда советского автомобиля – все удобства под рукой
Автомобиль серьезно модернизирован: установлены усиленный генератор, сцепление от BMW, алюминиевый багажник на крышу и съемный фаркоп. УАЗ-2206 выставлен на продажу на европейской автомобильной интернет-площадке AutoScout.
Фары защищены металлическими корпусами, окна дополнительно герметизированы. В салоне – кондиционер, DAB-радио, шесть мест и разборный спальный модуль.
Под капотом УАЗ-2206 – бензиновый 2.7-литровый двигатель (113 л.с.) с механической коробкой и полным приводом.
Кузов обработан антикором Mike Sanders, техосмотр действителен до 2026 года. Машина никогда не участвовала в ДТП, не эксплуатировалась зимой и хранилась в отапливаемом гараже.
Этот УАЗ – не музейный экспонат, а готовый автомобиль для путешествий, кемпинга или творческих проектов.
Источник, фото: Autoscout