Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Автодом из популярного некогда советского автомобиля – все удобства под рукой

Редкий УАЗ-2206 в идеальном состоянии выставлен за €21 тыс. (около 2 млн руб.)

Автомобиль серьезно модернизирован: установлены усиленный генератор, сцепление от BMW, алюминиевый багажник на крышу и съемный фаркоп. УАЗ-2206 выставлен на продажу на европейской автомобильной интернет-площадке AutoScout.

Сколько служит вариатор Весты? Вы удивитесь: 350 тыс. км — не предел!

Фары защищены металлическими корпусами, окна дополнительно герметизированы. В салоне – кондиционер, DAB-радио, шесть мест и разборный спальный модуль.

Под капотом УАЗ-2206 – бензиновый 2.7-литровый двигатель (113 л.с.) с механической коробкой и полным приводом.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Кузов обработан антикором Mike Sanders, техосмотр действителен до 2026 года. Машина никогда не участвовала в ДТП, не эксплуатировалась зимой и хранилась в отапливаемом гараже.

Этот УАЗ – не музейный экспонат, а готовый автомобиль для путешествий, кемпинга или творческих проектов.

УАЗ-2206
УАЗ-2206
УАЗ-2206
УАЗ-2206
УАЗ-2206
УАЗ-2206
УАЗ-2206
УАЗ-2206
Источник, фото: Autoscout

Алексеева Елена
Количество просмотров 60692
15.08.2025 
