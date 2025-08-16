Машины европейского автогиганта получат китайскую платформу
Компания Renault готовит к выходу серию автомобилей на новых источниках энергии (NEV) для рынков Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Основой новых моделей послужит современная платформа Geely GEA.
Автомобили будут предложены как в полностью электрическом варианте, так и с гибридными силовыми установками. Ожидается, что это будут бюджетные кроссоверы, подробные характеристики которых еще не раскрыты.
По информации китайских источников, кузова для новых автомобилей разработает команда Renault, тогда как шасси и общая архитектура будут основаны на существующих решениях суббренда Geely Galaxy.
Такой подход позволит уменьшить затраты и ускорить процесс разработки новых моделей.
Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: CarNewsChina