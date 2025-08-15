Путешествия
26 августа
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
26 августа
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
26 августа
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Стоимость проезда по платным трассам хотят снизить: кто получит скидку

В ГД предложили ввести скидку в 30% на проезд по платкам для семей с детьми

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов, Владимир Плякин и Антон Ткачев предложили ввести 30% скидку на проезд по платным дорогам к курортам для семей с детьми. Это предложение было отправлено министру транспорта Андрею Никитину.

В рамках этой инициативы депутаты указали на растущую проблему доступности внутреннего туризма для семей. Они отметили, что цена проезда по значимому «южному» маршруту, М-4 «Дон», за последние три года возросла более чем в два раза, достигнув 5620 рублей в одну сторону.

Предложение фракции заключается в установлении постоянной сезонной скидки с июня по август, которая будет применяться на платных дорогах к курортным регионам, включая трассы М-4 «Дон» и А-289 «Краснодар-Крымский мост».

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: ТАСС

Ушакова Ирина
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
15.08.2025 
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
