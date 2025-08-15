Стоимость проезда по платным трассам хотят снизить: кто получит скидку

В ГД предложили ввести скидку в 30% на проезд по платкам для семей с детьми

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов, Владимир Плякин и Антон Ткачев предложили ввести 30% скидку на проезд по платным дорогам к курортам для семей с детьми. Это предложение было отправлено министру транспорта Андрею Никитину.

В рамках этой инициативы депутаты указали на растущую проблему доступности внутреннего туризма для семей. Они отметили, что цена проезда по значимому «южному» маршруту, М-4 «Дон», за последние три года возросла более чем в два раза, достигнув 5620 рублей в одну сторону.

Предложение фракции заключается в установлении постоянной сезонной скидки с июня по август, которая будет применяться на платных дорогах к курортным регионам, включая трассы М-4 «Дон» и А-289 «Краснодар-Крымский мост».

Источник: ТАСС