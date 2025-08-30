Самый популярный автомобиль Китая будут выпускать в Белоруссии

Завод «Белджи» анонсировал запуск в производство электромобиля Geely Xingyuan

Белорусский производитель Belgee планирует значительное расширение своего модельного ряда, в который войдут три новые модели: электромобиль Geely Xingyuan, гибрид Belgee X80 и газовая версия седана Belgee S50. Информация была озвучена на мероприятии для представителей СМИ, проведенном на заводе.

Главная новость – это анонс электромобиля Geely Xingyuan, ставшего лидером продаж в Китае в 2023 году, с 249,2 тысячи проданных единиц за семь месяцев, что превышает объем продаж всех моделей Lada в России за тот же период.

Geely Xingyuan представляет собой компактный хэтчбэк с размерами 4135х1805х1570 мм и колесной базой 2650 мм, созданный на платформе GEA. Автомобиль оснащен медиасистемой с 14,6-дюймовым экраном и цифровой панелью приборов на 8,8 дюйма, атмосферной подсветкой и акустической системой Flyme Sound с шестью динамиками. Обивка сидений выполнена из экокожи.

Geely Xingyuan

На рынке Беларуси Geely Xingyuan заменит запланированный ранее электрический Geely Coolray (Belgee EX50). При переходе на бренд Belgee, китайский электромобиль будет адаптирован под местные условия: информационно-развлекательная система будет переведена на русский язык, а лобовое стекло будет оснащено обогревом.

Geely Xingyuan будет предложен в двух версиях: базовая версия с мощностью электромотора 79 л.с. и батареей CATL на 30,1 кВт·ч (с запасом хода 310 км по циклу CLTC) и более мощная версия с мотором на 116 л.с. и батареей на 40,1 кВт·ч (до 410 км пробега).

Цены пока не раскрыты, но ожидается, что Geely Xingyuan под брендом Belgee будет гораздо доступнее, чем электрокроссовер Geely EX5, цена которого составляет 73,9 тыс. белорусских рублей (примерно 1,8 млн рублей).

Интерьер Geely Xingyuan

На белорусском рынке Geely Xingyuan будет соперничать с Dongfeng Box, который можно приобрести за менее чем 50 тыс. белорусских рублей (1,2 млн рублей), что предполагает, что цена самого доступного электромобиля Belgee, вероятно, также окажется на уровне 50 тыс. белорусских рублей.