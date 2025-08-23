Хочешь больше мощности — плати: известный бренд ввел подписку на лошадиные силы

Volkswagen ввел платную подписку на мощность двигателя для электрокаров

Компания Volkswagen начала предлагать возможность повысить мощность электромобиля ID.3 за дополнительную плату.

На текущий момент данная опция доступна только для двух комплектаций хэтчбека и исключительно в Великобритании: ежемесячный платеж позволит увеличить мощность двигателя на 27 лошадиных сил.

Локальная версия Volkswagen ID.3 в комплектациях Pro и Pro S оснащена электромотором мощностью 201 л.с. и крутящим моментом в 265 Нм. С помощью подписки характеристики двигателя можно повысить до 228 л.с. и 310 Нм, при этом в VW уверяют, что на запас хода электрокара это улучшение не повлияет.

Стоимость услуги составляет 16,5 фунтов стерлингов (примерно 1,8 тысячи рублей) в месяц. Также доступна покупка апгрейда за одноразовую сумму в 649 фунтов (70,5 тысячи рублей). При этом уточняется, что улучшение «привязывается» к автомобилю, а не к владельцу, и, соответственно, будет передаваться новому собственнику при продаже электрокара. Базовая цена VW ID.3 в комплектации Pro составляет 35 740 фунтов (около 3,9 миллиона рублей).

Издание предполагает, что предложение VW о повышении мощности может спровоцировать рост «черного» рынка услуг по взлому программного обеспечения ID.3 для бесплатного доступа к этой функции. Однако компания не уточнила, предусмотрены ли какие-либо меры противодействия этому.

