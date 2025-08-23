Хочешь больше мощности — плати: известный бренд ввел подписку на лошадиные силы
Компания Volkswagen начала предлагать возможность повысить мощность электромобиля ID.3 за дополнительную плату.
На текущий момент данная опция доступна только для двух комплектаций хэтчбека и исключительно в Великобритании: ежемесячный платеж позволит увеличить мощность двигателя на 27 лошадиных сил.
Локальная версия Volkswagen ID.3 в комплектациях Pro и Pro S оснащена электромотором мощностью 201 л.с. и крутящим моментом в 265 Нм. С помощью подписки характеристики двигателя можно повысить до 228 л.с. и 310 Нм, при этом в VW уверяют, что на запас хода электрокара это улучшение не повлияет.
Стоимость услуги составляет 16,5 фунтов стерлингов (примерно 1,8 тысячи рублей) в месяц. Также доступна покупка апгрейда за одноразовую сумму в 649 фунтов (70,5 тысячи рублей). При этом уточняется, что улучшение «привязывается» к автомобилю, а не к владельцу, и, соответственно, будет передаваться новому собственнику при продаже электрокара. Базовая цена VW ID.3 в комплектации Pro составляет 35 740 фунтов (около 3,9 миллиона рублей).
Издание предполагает, что предложение VW о повышении мощности может спровоцировать рост «черного» рынка услуг по взлому программного обеспечения ID.3 для бесплатного доступа к этой функции. Однако компания не уточнила, предусмотрены ли какие-либо меры противодействия этому.
