Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Хочешь больше мощности — плати: известный бренд ввел подписку на лошадиные силы

Volkswagen ввел платную подписку на мощность двигателя для электрокаров

Компания Volkswagen начала предлагать возможность повысить мощность электромобиля ID.3 за дополнительную плату.

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

На текущий момент данная опция доступна только для двух комплектаций хэтчбека и исключительно в Великобритании: ежемесячный платеж позволит увеличить мощность двигателя на 27 лошадиных сил.

Локальная версия Volkswagen ID.3 в комплектациях Pro и Pro S оснащена электромотором мощностью 201 л.с. и крутящим моментом в 265 Нм. С помощью подписки характеристики двигателя можно повысить до 228 л.с. и 310 Нм, при этом в VW уверяют, что на запас хода электрокара это улучшение не повлияет.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Стоимость услуги составляет 16,5 фунтов стерлингов (примерно 1,8 тысячи рублей) в месяц. Также доступна покупка апгрейда за одноразовую сумму в 649 фунтов (70,5 тысячи рублей). При этом уточняется, что улучшение «привязывается» к автомобилю, а не к владельцу, и, соответственно, будет передаваться новому собственнику при продаже электрокара. Базовая цена VW ID.3 в комплектации Pro составляет 35 740 фунтов (около 3,9 миллиона рублей).

Издание предполагает, что предложение VW о повышении мощности может спровоцировать рост «черного» рынка услуг по взлому программного обеспечения ID.3 для бесплатного доступа к этой функции. Однако компания не уточнила, предусмотрены ли какие-либо меры противодействия этому.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  Auto Express
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 834
23.08.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
-1