На улице Академика Королева обустроят пешеходную площадь и разворотное кольцо

Владимир Ефимов: Трамвайную линию на улице Академика Королева продлят до МЦД-3

В Северо-Восточном административном округе в рамках проекта продления трамвайной линии на улице Академика Королева будут построены пешеходная площадь и разворотное кольцо. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

«Начались работы по проектированию участка продления трамвайной линии на улице Академика Королева до станции Останкино третьего Московского центрального диаметра. Она протянется на 1,6 километра и пройдет мимо телецентра "Останкино" и вдоль улицы Дубовой Рощи с последующим выходом к станции третьего Московского центрального диаметра. Возле нее проектом предусмотрены создание пешеходной площади, разворотного кольца, здания тяговой подстанции и конечной станции».

На новом трамвайном участке будут обустроены пять остановок, каждая из которых будет оборудована современными павильонами и пандусами для маломобильных граждан. Также предусмотрена реконструкция и строительство участков улицы Дубовой Рощи общей длиной 610 метров.

По словам Василия Десяткова, руководителя Департамента строительства транспортной инфраструктуры Москвы, новая линия создаст альтернативный маршрут скоростного наземного транспорта для жителей района Останкинский, улучшит связь территорий и оптимизирует транспортные потоки районов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании участка трамвайной линии от улицы Академика Королева до станции Останкино МЦД-3.

