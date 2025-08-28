56 км новых возможностей – как программа КРТ изменит дороги Москвы

Владимир Ефимов анонсировал создание 56 километров дорог в рамках комплексного развития территорий

Москва продолжает масштабное преобразование своих территорий.

По словам вице-мэра Владимира Ефимова, в рамках программы комплексного развития (КРТ) столицу ждет обновление дорожной инфраструктуры.

Это не просто ремонт, а создание целой сети современных и удобных дорог. Улично-дорожная сеть создается с нуля, чтобы решить две важные задачи: обеспечить беспрепятственный доступ к новым жилым районам и улучшить транспортную связность между разными частями города, сделав поездки москвичей быстрее и комфортнее.

Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

«В границах проектов КРТ и на прилегающих участках, по которым уже утверждена планировочная документация, в совокупности появится почти 56 километров дорог местного, районного и общегородского значения, а именно свыше 36 километров будет построено и около 20 километров – реконструировано.

Это вдвое больше, чем было утверждено в рамках ППТ по итогам прошлого года. Помимо дорог, некоторые проекты КРТ предусматривают возведение искусственных сооружений. Например, в бывшей промзоне Братцево построят шесть наземных пешеходных переходов, а в Некрасовке – мост длиной 50 метров через реку Пехорку».

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, наибольший объем дорожного строительства в рамках проектов КРТ запланирован на юго-востоке столицы. В таких районах, как Некрасовка и бывшая промзона «Южный порт», появится свыше 17,6 километра новых дорог.

Из них 14,7 километра придутся на Некрасовку. Работы включат создание более чем двухкилометровой магистрали общегородского значения, строительство и реконструкцию девяти улиц районного и примерно тридцати – местного значения. Велодорожки появятся на улицах Вертолетчиков, Маресьева и Недорубова.

В настоящее время проекты комплексного развития территорий находятся на разных этапах выполнения. Эта программа, инициированная мэром Москвы Сергеем Собяниным, направлена на преобразование бывших промышленных зон, неэффективно используемых и пустующих земель в современные и комфортные городские пространства.

На сегодняшний день в проработке 336 таких проектов, площадью свыше 4,2 тысячи гектаров.

