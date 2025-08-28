Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Большинство россиян не планируют покупать новую машину в 2025 году
28 августа
Большинство россиян не планируют покупать новую машину в 2025 году
«Авто Mail»: 60% россиян отказываются от...
Land Rover Defender Churchill Edition
28 августа
Легендарный автобренд посвятил особый внедорожник Уинстону Черчиллю
Land Rover представил особую версию Defender...
Mazda CX-90
28 августа
Японский кроссовер с богатым оснащением и полным приводом привезли в РФ
В России в продаже появилась флагманская Mazda...

56 км новых возможностей – как программа КРТ изменит дороги Москвы

Владимир Ефимов анонсировал создание 56 километров дорог в рамках комплексного развития территорий

Москва продолжает масштабное преобразование своих территорий.

Рекомендуем
На улице Академика Королева обустроят пешеходную площадь и разворотное кольцо

По словам вице-мэра Владимира Ефимова, в рамках программы комплексного развития (КРТ) столицу ждет обновление дорожной инфраструктуры.

Это не просто ремонт, а создание целой сети современных и удобных дорог. Улично-дорожная сеть создается с нуля, чтобы решить две важные задачи: обеспечить беспрепятственный доступ к новым жилым районам и улучшить транспортную связность между разными частями города, сделав поездки москвичей быстрее и комфортнее.

Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

«В границах проектов КРТ и на прилегающих участках, по которым уже утверждена планировочная документация, в совокупности появится почти 56 километров дорог местного, районного и общегородского значения, а именно свыше 36 километров будет построено и около 20 километров – реконструировано.

Это вдвое больше, чем было утверждено в рамках ППТ по итогам прошлого года. Помимо дорог, некоторые проекты КРТ предусматривают возведение искусственных сооружений. Например, в бывшей промзоне Братцево построят шесть наземных пешеходных переходов, а в Некрасовке – мост длиной 50 метров через реку Пехорку».

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, наибольший объем дорожного строительства в рамках проектов КРТ запланирован на юго-востоке столицы. В таких районах, как Некрасовка и бывшая промзона «Южный порт», появится свыше 17,6 километра новых дорог.

Из них 14,7 километра придутся на Некрасовку. Работы включат создание более чем двухкилометровой магистрали общегородского значения, строительство и реконструкцию девяти улиц районного и примерно тридцати – местного значения. Велодорожки появятся на улицах Вертолетчиков, Маресьева и Недорубова.

В настоящее время проекты комплексного развития территорий находятся на разных этапах выполнения. Эта программа, инициированная мэром Москвы Сергеем Собяниным, направлена на преобразование бывших промышленных зон, неэффективно используемых и пустующих земель в современные и комфортные городские пространства.

На сегодняшний день в проработке 336 таких проектов, площадью свыше 4,2 тысячи гектаров.

Источник:  Градостроительный комплекс Москвы
Подпишитесь на «За рулем» в
«За рулем»
Фото:Валентин Федоров/ТАСС
Количество просмотров 19
28.08.2025 
Фото:Валентин Федоров/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0