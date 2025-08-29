«НАРТИС» поставил новые зарядные станции С29 для отеля сети «3А» в Нижегородской области

Ведущий российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры «НАРТИС» (входит в промышленную Группу «НЭК») изготовил и поставил новые зарядные станции для отеля сети «3А» на трассе М-12 «Восток», расположенного в 23 км от Арзамаса Нижегородской области.

Зарядная станция «НАРТИС-С29» разработана специально для сети дорожных отелей комфорт-класса «3А». Корпус выполнен из нержавеющей стали, а дизайн вдохновлён формой современного смартфона — так, чтобы процесс зарядки электромобиля был максимально простым и привычным. Первые экземпляры этой модели уже работают в отеле «3А» в Балашихе.

Станция позволяет одновременно заряжать до двух электромобилей и оснащена разъёмами Type 2 (22 кВт) и GBT (7 кВт), что делает её совместимой с большинством моделей. Подключение к электросети через переменный ток упрощает установку и обеспечивает лёгкую интеграцию в инфраструктуру отеля.

Зарядные станции «НАРТИС» известны своей надёжностью, современными характеристиками и поддержкой различных стандартов зарядки. Их обслуживание выполняют квалифицированные специалисты компании.

«НАРТИС» продолжает активно развивать линейку зарядных станций: AC — от 3,5 до 44 кВт и DC — от 20 до 240 кВт. Оборудование череповецкого завода компании уже используется на парковках супермаркетов, в бизнес-центрах и жилых кварталах Москвы, Подмосковья, Тюмени и Набережных Челнов.

