Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...
Популярный бренд привезет в РФ «дальнобойный» кроссовер
15 сентября
Популярный бренд привезет в РФ «дальнобойный» кроссовер
Первый подключаемый гибрид Geely в России...

Если скорость маленькая, можно не пристегиваться?

«Автодор»: каждое второе ДТП происходит в пределах 10 км от старта

В компании «Автодор» обосновали необходимость пользоваться ремнями безопасности даже при незначительных скоростях движения.

Рекомендуем
«За рулем» в сентябре: платные парковки — по всей стране; как едет Лада Искра; надежные авто до 500 тысяч

Миф о том, что на небольшой скорости или во время совсем коротких поездок ремень можно не использовать – один из наиболее живучих. Многим кажется нерациональной трата времени на пристегивание ремня, если нужно проехать совсем немного. Однако в «Автодоре» приводят цифры, призванные развенчать мир о бесполезности ремня на «детских» скоростях.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

По данным компании, каждое второе ДТП происходит в пределах 10 километрах от места старта.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

То есть даже если вам нужно добраться на соседнюю улицу вашего дачного поселка, статистический риск попасть в аварию довольно высок. Кроме того, в «Автодоре» напоминают, что травмы возможны даже в том случае, если ДТП произошло на скорости около 30 км/ч. Разумеется, при задействованном ремне безопасности вероятность таких травм значительно ниже.

Источник:  Автодор
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 90
06.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0