Если скорость маленькая, можно не пристегиваться?

«Автодор»: каждое второе ДТП происходит в пределах 10 км от старта

В компании «Автодор» обосновали необходимость пользоваться ремнями безопасности даже при незначительных скоростях движения.

Миф о том, что на небольшой скорости или во время совсем коротких поездок ремень можно не использовать – один из наиболее живучих. Многим кажется нерациональной трата времени на пристегивание ремня, если нужно проехать совсем немного. Однако в «Автодоре» приводят цифры, призванные развенчать мир о бесполезности ремня на «детских» скоростях.

По данным компании, каждое второе ДТП происходит в пределах 10 километрах от места старта.

То есть даже если вам нужно добраться на соседнюю улицу вашего дачного поселка, статистический риск попасть в аварию довольно высок. Кроме того, в «Автодоре» напоминают, что травмы возможны даже в том случае, если ДТП произошло на скорости около 30 км/ч. Разумеется, при задействованном ремне безопасности вероятность таких травм значительно ниже.