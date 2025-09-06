Одна станция Chocolate Battery Swap заменила аккумуляторы на 10 000 кВт∙ч в день

Бизнес CATL по замене батарей для электромобилей Chocolate Battery Swap демонстрирует стремительный рост даже в условиях сильной жары августа.

За один месяц было открыто 105 новых станций, и запущено 103, в результате чего к концу августа сеть насчитывает 512 станций в 34 городах страны.

27 августа в Чунцине был зафиксирован рекордный объём обмена аккумуляторов, составивший 140 000 кВтч; одна из станций преодолела отметку 10 000 кВтч в день, что стало лучшим показателем отрасли.

Chocolate Battery Swap

Компания также достигла успехов в сфере экологического сотрудничества: 1 августа CATL, Times Electric Service, CAR Inc. и CMB Financial Leasing подписали квадратичное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно стало первым масштабным применением моделей с поддержкой замены аккумуляторов в аренде автомобилей, при этом планируется запустить более 100 000 таких автомобилей.

15 августа Chocolate Battery Swap подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с GAC Aion в Пекине, и была представлена модель GAC Aion S Xuan с возможностью замены аккумуляторов. Первоначальная партия в 3000 единиц будет реализована на рынке онлайн-заказа автомобилей в столице.

CATL подчеркнула свою амбициозную цель – построить 1000 станций к 2025 году.