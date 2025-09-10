Экология
В РФ создали нейтрализатор, превращающий выхлопы в воду, углекислый газ и азот

В ИК СО РАН создали катализаторы выхлопов дизельных автомобилей

Ученые из Новосибирска создали новую формулу автомобильного нейтрализатора, которая снижает использование в них дорогих металлов без потери эффективности.

Ежегодно автомобили в России выбрасывают в воздух около 5 млн тонн вредных веществ. Стандартные системы очистки используют много платины и палладия (от 1 г/л), что делает их очень дорогими.

Российским исследователям удалось найти новое решение. Добавив оксид марганца, они значительно усилили действие драгметаллов. Это позволило снизить их концентрацию в нейтрализаторе более чем в 5 раз.

Новая разработка не только дешевле, но и эффективнее. Она начинает очищать выхлопы при более низких температурах (с 180°C), обезвреживая опасные газы и превращая их в безвредную смесь воды, углекислого газа и азота.

Эффективность нейтрализатора уже подтвердили промышленные испытания. В будущем ученые планируют продолжать тестирование новой системы, улучшая ее формулу.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Matt Boitor / Unsplash
Количество просмотров 124
10.09.2025 
