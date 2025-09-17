Новая Audi с нетипичным логотипом без колец оказалась рекордно популярна

За первые 30 минут клиенты оформили 10 153 предзаказа на Audi E5 Sportback

В Китае прошла официальная премьера электрического Audi E5 Sportback, который был создан в сотрудничестве Audi и SAIC.

Производители объявили в своих соцсетях, что в первый день было зафиксировано рекордное количество предзаказов. Предпродажи Audi E5 Sportback стартовали вчера вечером с ценой от 235 900 юаней, что по текущему курсу составляет около 2,7 миллиона рублей. За первые полчаса клиенты оформили 10 153 предварительных заказа на новую модель.

Audi E5 Sportback представляет собой среднеразмерный электромобиль, длина которого составляет 4881 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1479 мм, а колесная база равна 2950 мм.

Автомобиль предлагается в заднеприводном варианте с одним электромотором мощностью 220 кВт (299 л. с.) или 300 кВт (408 л. с.), а также в полноприводном исполнении с двумя моторами, развивающими мощность 386 кВт (525 л. с.) или 579 кВт (787 л. с.). Одномоторные версии разгоняются до 100 км/ч за 5-6,1 секунды в зависимости от мощности, тогда как двухмоторные достигают этой скорости за 3,4-3,9 секунды.

Энергия для новинки поступает от литий-железо-фосфатного аккумулятора, доступного в трех вариантах емкости: 76,2 кВт·ч, 83,3 кВт·ч или 100 кВт·ч, что обеспечивает запас хода на 618, 623 или 773 километра соответственно.