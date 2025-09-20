Nissan сокращает план выпуска популярной модели: в чем причина?

Nissan сократил объем производства нового Leaf из-за дефицита аккумуляторов

Компания Nissan решила сократить план производства нового электромобиля Leaf более чем на 50% на период с сентября по ноябрь из-за задержек в поставках аккумуляторов.

Nissan Leaf

Согласно информации от Nikkei, проблема заключается в более низких, чем ожидалось, объемах производства батарей на дочернем предприятии Nissan.

Несмотря на это, автопроизводитель намерен выпустить новую модель электромобиля к концу года. Производственный план был уменьшен до нескольких тысяч автомобилей в месяц на заводе в Тотиги на востоке Японии, где создается новая версия Leaf для рынков США и Японии.

Nissan Leaf

В Nissan подтвердили, что не комментируют слухи, отметив, что работа над новой моделью продолжается согласно графику и приближается к запланированному запуску.