Выпущено новое поколение самого популярного электрокара параллельного импорта

Представлен Zeekr 001 2026: мощность до 912 л.с. и запас хода до 810 км

Компания Geely представила обновлённый лифтбек Zeekr 001 2026 модельного года. В Китае уже начался приём предварительных заказов с предоплатой в 280 долларов, а поставки начнутся 11 октября, после доставки автомобилей к дилерам 4 октября.

Модель сохранила визуальные черты своего предшественника с характерными ходовыми огнями и фарами, встроенными в бампер. Габариты автомобиля составляют 4977×1999×1533 мм, а колесная база равняется 3005 мм.

Обновлённая силовая установка предлагает базовую заднеприводную версию с электромотором мощностью 370 кВт (489 л.с.) и выбором из двух батарей: LFP на 95 кВт·ч или NMC на 103 кВт·ч. Запас хода по циклу CLTC достигает 810 км, а максимальная скорость – 280 км/ч.

Zeekr 001

Полный привод с двумя моторами (310 + 370 кВт) позволяет автомобилю развивать мощность в 680 кВт (912 л.с.) и разгоняться до 100 км/ч за 2,83 секунды. Для европейского рынка комбинация моторов будет ограничена 400 кВт (536 л.с.), при этом запас хода составит до 762 км. В предыдущей версии максимальная мощность была 580 кВт (777 л.с.).

Zeekr 001

Подвеска нового автомобиля – двухкамерная пневматическая с регулировкой на 85 мм, что позволяет увеличивать дорожный просвет до 206 мм. Также внедрена система CDC, адаптирующая жесткость подвески.

Автопилот G-Pilot H7 включает в себя 31 датчик с лидаром и процессор Nvidia Thor-U, способный выдавать 700 TOPS, что является улучшением по сравнению с 508 TOPS двух процессоров Orin-X в более ранней версии.