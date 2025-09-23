Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Dacia Bigster
23 сентября
«Старшего брата» Дастера превратили в настоящий внедорожник за небольшую плату
Тюнинг-ателье Carpoint представило внедорожные...
Skoda Kodiaq RS
23 сентября
Новая мощная версия популярного Skoda Kodiaq выйдет на рынок в этом году
Skoda Kodiaq RS нового поколения дебютирует в...
Интерьер Москвич 3
23 сентября
От 1,2 млн рублей: Москвич 3 с ручным управлением включили в спецпрограмму
Особая версия Москвича 3 вошла в льготную...

Выпущено новое поколение самого популярного электрокара параллельного импорта

Представлен Zeekr 001 2026: мощность до 912 л.с. и запас хода до 810 км

Компания Geely представила обновлённый лифтбек Zeekr 001 2026 модельного года. В Китае уже начался приём предварительных заказов с предоплатой в 280 долларов, а поставки начнутся 11 октября, после доставки автомобилей к дилерам 4 октября.

Рекомендуем
Решили дать взятку инспектору ГАИ? Вот чем это закончится

Модель сохранила визуальные черты своего предшественника с характерными ходовыми огнями и фарами, встроенными в бампер. Габариты автомобиля составляют 4977×1999×1533 мм, а колесная база равняется 3005 мм.

Обновлённая силовая установка предлагает базовую заднеприводную версию с электромотором мощностью 370 кВт (489 л.с.) и выбором из двух батарей: LFP на 95 кВт·ч или NMC на 103 кВт·ч. Запас хода по циклу CLTC достигает 810 км, а максимальная скорость – 280 км/ч.

Zeekr 001
Zeekr 001

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Полный привод с двумя моторами (310 + 370 кВт) позволяет автомобилю развивать мощность в 680 кВт (912 л.с.) и разгоняться до 100 км/ч за 2,83 секунды. Для европейского рынка комбинация моторов будет ограничена 400 кВт (536 л.с.), при этом запас хода составит до 762 км. В предыдущей версии максимальная мощность была 580 кВт (777 л.с.).

Zeekr 001
Zeekr 001

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Подвеска нового автомобиля – двухкамерная пневматическая с регулировкой на 85 мм, что позволяет увеличивать дорожный просвет до 206 мм. Также внедрена система CDC, адаптирующая жесткость подвески.

Автопилот G-Pilot H7 включает в себя 31 датчик с лидаром и процессор Nvidia Thor-U, способный выдавать 700 TOPS, что является улучшением по сравнению с 508 TOPS двух процессоров Orin-X в более ранней версии.

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Zeekr
Количество просмотров 9
23.09.2025 
Фото:Zeekr
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Zeekr 001

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв