На сколько подорожают машины из-за нового утильсбора

Глава НАС Шапарин: Mitsubishi Outlander с 1 января будет стоить 6 млн рублей

С 1 ноября 2025 года вводится новая методика расчета утильсбора, который будет ежегодно индексироваться на 10–20% с 1 января каждого года до 2030 года.

Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин поделился прогнозами о стоимости популярных автомобилей, которые импортируются параллельно, начиная с 1 января 2026 года, когда снова возрастет утильсбор. По его словам, Toyota Camry с мотором 2,5 литра будет стоить от 6,5 млн рублей в 2026 году, а к 2030 году – около 7,5 млн рублей.

Toyota Land Cruiser 300 обойдется в 13,3 млн рублей в 2026 году и минимум в 15 млн рублей в 2030 году. Mitsubishi Outlander будет стоить физическому лицу 6 млн рублей с начала 2026 года, а в 2030 году – 7 млн рублей. Zeekr 001 превысит 10 млн рублей с начала 2026 года и составит более 11,5 млн рублей с 1 января 2030 года.

Мнение эксперта

Антон Шапарин, президент Национального автомобильного союза:

– Очевидно, что такой уровень цен исключает возможность приобретения россиянами таких автомобилей: даже при средней цене нового автомобиля 3 млн руб. (включая продукцию АВТОВАЗа) российский авторынок падает. Обозначенный уровень цен его просто уничтожает.

По его мнению, введение утильсбора «убивает» конкуренцию на рынке, что заставляет производителей повышать цены и на автомобили, на которые этот сбор не распространяется.

Правительство одобрило долгосрочную шкалу индексации утильсбора до 2030 года в сентябре 2024 года. Утильсбор был проиндексирован сразу на 70–85% с октября и будет повышаться ежегодно с 1 января.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.

Источник:  Autonews
