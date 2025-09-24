Этим кроссоверам не страшен новый утильсбор

Топ-10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора

С ноября 2025 года в России может начать действовать новая методика расчета утилизационного сбора.

Согласно проекту Минпромторга, льготы на утильсбор для физических лиц сохранятся только для автомобилей мощностью до 160 л.с. Если документ будет принят, стоимость более мощных автомобилей может вырасти до 2 миллионов рублей.

Тем не менее, некоторые популярные кроссоверы, которые ввозятся по параллельному импорту, останутся в ценовом «зеленом коридоре». Издание Autonews опубликовало список моделей, которые соответствуют новому лимиту мощности и, вероятно, сохранят доступные цены.

Mazda CX-5

В этот перечень вошли следующие автомобили:

Honda XR-V (124 л.с., от 3,25 млн руб.);

Kia Soul (123 л.с., от 3,55 млн рублей);

Nissan Qashqai (140 л.с., от 3,6 млн рублей);

Hyundai Mufasa (160 л.с., от 3,58 млн рублей);

Mazda CX-5 (155 л.с., от 4,0 млн рублей);

Hyundai Tucson (140 л.с., от 4,1 млн рублей);

Kia Sportage (150 л.с., от 4,13 млн рублей);

Skoda Karoq (150 л.с., от 4,5 млн рублей);

Mazda CX-50 (155 л.с., от 4,5 млн рублей);

Audi Q3 (160 л.с., от 5,34 млн рублей).

Эксперты отмечают, что перечисленные автомобили не подпадут под повышенные ставки утилизационного сбора и, следовательно, не подорожают в случае принятия новой методики. Основной риск останется для автомобилей с двигателями мощностью выше 160 л.с., стоимость которых может резко увеличиться с введением новых правил.

