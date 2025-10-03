Цены за проезд по МСД скорректируют с 13 октября

Эксперт Трофименко объяснил необходимость индексации тарифа за проезд по МСД

Со следующей недели, с 13 октября, стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы в будние дни проиндексируют на три рубля, сообщили в телеграм-канале «Дептранс Москвы».

В результате индексации тариф за проезд по любому из участков магистрали достигнет 10 рублей. Важно подчеркнуть, что плата продолжает взиматься исключительно в периоды наибольшей транспортной нагрузки в будние дни: утром с 7:00 до 11:00 и вечером с 16:00 до 20:00.

МСД, являясь ключевой артерией города, интегрирует десять основных вылетных магистралей, обеспечивая связь между различными районами Москвы и области. По информации Дептранса, ежедневный трафик на диаметре достигает около 400 тысяч автомобилей. В ведомстве констатируют растущую востребованность трассы, что, в свою очередь, ведет к увеличению ее загруженности.

Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ, член экспертного совета Минтранса РФ:

«Платные дороги – такие, как МСД – предлагают более высокий уровень сервиса по сравнению с бесплатными альтернативами: прогнозируемое время в пути, более высокая скорость, меньшая загруженность, лучшее качество покрытия, повышенная безопасность. Разумеется, если на проезд по такой трассе растет спрос, то необходимо повышать цену. Регулярная небольшая индексация стоимости проезда позволяет поддерживать этот особый статус магистрали, сохранять ее преимущества перед бесплатными дорогами».

Для большинства автомобилистов проезд по МСД по-прежнему останется бесплатным. В будни льготный период составляет 16 часов в сутки, а по выходным и праздникам ограничений нет. Ключевое правило не изменилось: плата списывается исключительно в том случае, если вы начали и завершили поездку по участку магистрали в часы пик.

Что касается транзитного проезда по диаметру, то с января 2023 года за него установлен фиксированный сбор в 950 рублей. Важным новшеством, действующим с 15 февраля 2025 года, является изменение правил проезда по МСД в критически загруженные часы: оплата производится за каждый участок дороги.

