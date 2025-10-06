Электробусный маршрут 600к объединяет 3 станции метро

Более 50 электробусных маршрутов запустили в Москве с начала года

Москва активно развивает сеть экологичного наземного транспорта, с 2018 года заменяя устаревшие модели на передовые российские электробусы.

Очередным этапом этого обновления стал запуск двух инновационных электробусов на маршруте 600к в ТиНАО и ЮЗАО, которые будут работать по будням.

Маршрут проходит у трех станций метро:

«Саларьево»

«Корниловская»

«Теплый Стан».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Продолжаем расширять сеть экологичного транспорта, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин. С начала года мы запустили уже более 50 электробусных маршрутов. Благодаря развитию электротранспорта экологическая обстановка в столице улучшается с каждым годом, что благоприятно влияет на качество жизни горожан».

В настоящее время перевозки пассажиров осуществляются на современных электробусах модели КАМАЗ-52222 поколения А5, произведенных в России. В соответствии с заключенными контрактами с ПАО «КАМАЗ», в период с 2025 по 2027 год городской парк пополнится 1100 единицами данной техники. Первая партия, состоящая из 100 электробусов, уже поступила в эксплуатацию и распределена по паркам «Мосгортранса».

Для комфорта пассажиров предусмотрены:

USB-слоты для зарядки телефонов

медиаэкраны с информацией о ближайших остановках

система климат-контроля, электроотопители и кнопки открытия дверей для поддержания оптимальной температуры

откидная аппарель, кнопки вызова водителя и специальные места для маломобильных пассажиров

цифровые валидаторы возле дверей для удобной оплаты проезда.

Городская электробусная сеть готовится к запуску дополнительных маршрутов. Это стало возможным благодаря регулярным поставкам современной техники и расширению зарядной инфраструктуры. На сегодняшний день эксплуатацию уже обеспечивает внушительный парк из свыше 2500 электробусов.

С 2022 года в город поступают усовершенствованные модели. Забота о пассажирах проявляется в деталях: например, встроенная система освещения автоматически меняет оттенок с холодного на теплый в два часа дня. Увеличенный на 18% маршрутный указатель хорошо виден даже издалека. Климат-контроль работает на экологичном электрическом обогревателе, который не вредит окружающей среде. Значительный прогресс ощущается в запасе хода — он практически удвоился (до 80–90 км), хотя вес электробуса не изменился.