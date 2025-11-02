Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Скидки на этот крупный семейный минивэн в России достигают 800 тыс. рублей

Базовая версия минивэна Hongqi HQ9 предлагается в России по цене 6,3 млн рублей

Китайский премиум-бренд Hongqi скорректировал стоимость своего минивэна HQ9, уменьшив цены на 391–791 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Снижение составляет 5,8–10,3%.

Hongqi HQ9
Hongqi HQ9

Рекомендуем
Изменения для автомобилистов с 1 ноября 2025 года: это важно знать

Теперь стартовая цена базовой версии Deluxe установлена на уровне 6 299 000 рублей (на 391 тыс. рублей меньше), тогда как топовая версия Executive стоит 6 899 000 рублей (на 791 тыс. рублей меньше). Это значительное уменьшение для флагманского минивэна, который конкурирует с Toyota Alphard.

В комплектации Deluxe предусмотрены светодиодная оптика, камеры кругового обзора, панорамная крыша с электрошторкой, подогрев и вентиляция сидений, а также трёхзонный климат-контроль и массаж для кресел второго ряда.

Интерьер Hongqi HQ9
Интерьер Hongqi HQ9

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Также доступны премиальные опции, такие как ароматизация и ионизация воздуха, электроприводы всех дверей и мультимедиа с 16,2-дюймовым экраном и акустикой на 12 динамиков.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Версия Executive предлагает дополнительные функции, включая интеллектуальную систему управления дальним светом, подогрев руля, зеркала с видеотрансляцией, активное шумоподавление и массаж с подогревом по технологии «горячих камней».

Hongqi HQ9 оснащён 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л. с., который работает в паре с 48-вольтовым мягким гибридом и 8-ступенчатым автоматом. Средний расход топлива составляет порядка 8,8 л на 100 км.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 15373
02.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0