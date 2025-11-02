Скидки на этот крупный семейный минивэн в России достигают 800 тыс. рублей

Базовая версия минивэна Hongqi HQ9 предлагается в России по цене 6,3 млн рублей

Китайский премиум-бренд Hongqi скорректировал стоимость своего минивэна HQ9, уменьшив цены на 391–791 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Снижение составляет 5,8–10,3%.

Hongqi HQ9

Теперь стартовая цена базовой версии Deluxe установлена на уровне 6 299 000 рублей (на 391 тыс. рублей меньше), тогда как топовая версия Executive стоит 6 899 000 рублей (на 791 тыс. рублей меньше). Это значительное уменьшение для флагманского минивэна, который конкурирует с Toyota Alphard.

В комплектации Deluxe предусмотрены светодиодная оптика, камеры кругового обзора, панорамная крыша с электрошторкой, подогрев и вентиляция сидений, а также трёхзонный климат-контроль и массаж для кресел второго ряда.

Интерьер Hongqi HQ9

Также доступны премиальные опции, такие как ароматизация и ионизация воздуха, электроприводы всех дверей и мультимедиа с 16,2-дюймовым экраном и акустикой на 12 динамиков.

Версия Executive предлагает дополнительные функции, включая интеллектуальную систему управления дальним светом, подогрев руля, зеркала с видеотрансляцией, активное шумоподавление и массаж с подогревом по технологии «горячих камней».

Hongqi HQ9 оснащён 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л. с., который работает в паре с 48-вольтовым мягким гибридом и 8-ступенчатым автоматом. Средний расход топлива составляет порядка 8,8 л на 100 км.

