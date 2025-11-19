«Платон»: 10 лет работы и 360 млрд рублей для дорог России

Системе взимания платы с грузовиков «Платон» исполнилось 10 лет

Прошло уже 10 лет с момента запуска системы «Платон», созданной для справедливого вклада тяжелогрузов в содержание и реконструкцию дорог. За это время проект вырос в ключевой инструмент развития транспортной инфраструктуры страны.

Сегодня система охватывает свыше 60 тысяч километров трасс, объединяя почти 900 тысяч перевозчиков и два миллиона грузовиков, обеспечивая для них равные условия с помощью круглосуточного контроля.

Собранные системой средства стали финансовой основой для масштабного обновления дорожной сети страны.

Антон Замков, генеральный директор «РТ‑Инвест Транспортные Системы»:

«За десять лет мы прошли большой путь, но главное для нас остается прежним: быть надежным партнером перевозчиков и вносить вклад в развитие дорожной сети и в обеспечение безопасности перевозок по всей стране. Цифры говорят сами за себя: мы перечислили в Дорожный фонд свыше 360 миллиардов рублей. На эти средства реконструированы и построены тысячи километров дорог и сотни мостов – изменения, которые мы видим каждый день, путешествуя по стране».

«Платон» давно перестал быть просто системой взимания платы, превратившись в мощную телематическую платформу. Она предоставляет уникальные данные о рынке перевозок, помогая анализировать его структуру и загруженность маршрутов. На основе этой информации был создан рейтинг «Надежный перевозчик России», который поощряет добросовестные компании и стимулирует честную конкуренцию, способствуя дальнейшему обелению отрасли.

Справка

Система «Платон» – государственный механизм взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Ее название состоит из слов «ПЛАтА за ТОНну», а принцип расчета – стоимость проезда зависит от пройденного расстояния. Система была введена в 2015 году с целью компенсации ущерба, наносимого тяжелогружеными машинами дорожному полотну, а также для аккумуляции средств на реконструкцию и строительство новых дорог.