В России появилась возможность научиться ремонтировать электрокары и гибриды

ЕвроАвто запускает курс по ремонту и диагностике электромобилей и гибридов

Академия ЕвроАвто приглашает на курс «Ремонт и диагностика электромобилей и гибридов» – одно из перспективных направлений в автобизнесе на сегодняшний день. Курс длится пять дней: три дня теории и два – практика.

В курс входит:

  • Работа с аккумуляторной батареей, виды зарядки и зарядных станций;
  • Принцип действия и диагностика неисправностей инвертора, конвертера, трансмиссии;
  • Практические занятия проходят на электроавтомобиле, с разбором и восстановлением батареи;
  • По окончании курса студенты получают удостоверение о повышении квалификации гос.образца.
«Изучая материалы по обучению от компании ЕвроАвто я понимаю, что на сегодня это наиболее полный курс по обращению со специфическими электромобилями», – заключилСтанислав Данилин, владелец техцентра «Станди».
«На основании полученной информации будем развивать направление по ремонту электромобилей у нас в сервисе. Наша команда диагностов осталась после обучения под очень хорошим впечатлением», – поделился Максим Филиппов, мастер цеха ТЦ «Буржуй».

Когда? 8-12 декабря.

Где? Санкт-Петербург, Салова 63, Академия Транспортных Технологий

Бонус: бесплатный доступ на 3 месяца к курсу «Введение в гибридный автотранспорт и электромобили».

Лежнин Роман
09.12.2025 
