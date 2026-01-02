Экология
Электромобили признаны не более опасными для пешеходов, чем автомобили с ДВС

Исследование: бесшумность электрокаров не влияет на безопасность пешеходов

Новое исследование не подтверждает опасения о повышенной угрозе электромобилей для пешеходов.

Учёные из Лидсского университета изучили данные ДТП в Великобритании с 2014 по 2023 год. Результаты показали, что уровень травматизма пешеходов при столкновениях с электромобилями не отличается от показателей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания за 2019-2023 годы, когда количество электромобилей на дорогах выросло.

Опасения возникали из-за тихой работы электромобилей и их большей массы. Однако в 2019 году в Европе была внедрена система AVAS для улучшения слышимости электромобилей.

Авторы исследования отмечают, что электромобили часто имеют современные системы безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение, что может уменьшить риск травм.

Ранее Лондонская школа гигиены и тропической медицины сообщала, что пешеходы в два раза чаще травмируются при столкновениях с электромобилями. Это связывали с их низким уровнем шума в городских условиях.

Авторы нового исследования подчеркивают важность дальнейших исследований для понимания безопасности электромобилей и тенденций дорожного движения. Результаты помогут сформировать более точное представление о влиянии электромобилей на безопасность на дорогах.

Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
02.01.2026 
Фото:freepik / freepik
