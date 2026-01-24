Mazda разрабатывает первую собственную модель электрокара

Mazda тестирует первый «с нуля» электрокроссовер, предположительно СX-5

В Калифорнии замечен замаскированный прототип, который указывает на серьезные перемены в электрической стратегии Mazda.

Используя гибридный кузов, сочетающий элементы моделей CX-80 и CX-90, компания скрывает под ним первую собственную платформу для электромобилей Skyactiv EV.

Самым важным отличием от нынешних моделей стали измененные пропорции: укороченный передний свес и смещенная вперед передняя ось. Эти черты характерны для «чистых» электромобилей, поскольку позволяют освободить пространство для батарейного блока в плоском полу. Прототип, по всей видимости, готовится занять нишу среднеразмерных кроссоверов, сопоставимую с популярной в мире Mazda CX-5.

Mazda CX-5. Кузов: смесь CX-80 и CX-90

Платформа Skyactiv EV, разработанная специальной командой E-Mazda, создавалась с нуля для электрических силовых установок. Во время испытаний, проходивших недалеко от американской штаб-квартиры, прототип сравнивали с ключевыми конкурентами – Hyundai Ioniq 5 и Tesla Model Y. Технический директор компании подтвердил, что даже будучи электрическим, автомобиль сохранит фирменную управляемость Mazda и философию «дзинба иттай» – ощущение единства водителя и машины.

Серийное производство новинки планируется начать на японском заводе в Хофу в 2027 году, а первые поставки на ключевой рынок – Северную Америку – ожидаются к 2028 году.

