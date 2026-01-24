Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Land Cruiser 300
24 января
Стартовали продажи самой мощной версии Toyota Land Cruiser 300: подробности
В Восточной Европе будет продаваться гибридная...
Land Rover Series от Himalaya
24 января
Классический Land Rover превратили в комфортный внедорожник на каждый день
Himalaya представила рестомод на базе Land...
Jetour G700
24 января
Мощный рамный внедорожник известной марки появился в России раньше премьеры
Jetour G700 с пробегом 8 тыс. км предлагается в...

Mazda разрабатывает первую собственную модель электрокара

Mazda тестирует первый «с нуля» электрокроссовер, предположительно СX-5

В Калифорнии замечен замаскированный прототип, который указывает на серьезные перемены в электрической стратегии Mazda.

Рекомендуем
Авторынок 2026: стабильность, рост цен или борьба за клиента?

Используя гибридный кузов, сочетающий элементы моделей CX-80 и CX-90, компания скрывает под ним первую собственную платформу для электромобилей Skyactiv EV.

Самым важным отличием от нынешних моделей стали измененные пропорции: укороченный передний свес и смещенная вперед передняя ось. Эти черты характерны для «чистых» электромобилей, поскольку позволяют освободить пространство для батарейного блока в плоском полу. Прототип, по всей видимости, готовится занять нишу среднеразмерных кроссоверов, сопоставимую с популярной в мире Mazda CX-5.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Mazda CX-5. Кузов: смесь CX-80 и CX-90
Mazda CX-5. Кузов: смесь CX-80 и CX-90

Платформа Skyactiv EV, разработанная специальной командой E-Mazda, создавалась с нуля для электрических силовых установок. Во время испытаний, проходивших недалеко от американской штаб-квартиры, прототип сравнивали с ключевыми конкурентами – Hyundai Ioniq 5 и Tesla Model Y. Технический директор компании подтвердил, что даже будучи электрическим, автомобиль сохранит фирменную управляемость Mazda и философию «дзинба иттай» – ощущение единства водителя и машины.

Серийное производство новинки планируется начать на японском заводе в Хофу в 2027 году, а первые поставки на ключевой рынок – Северную Америку – ожидаются к 2028 году.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Auto, Motor und Sport
Количество просмотров 18
24.01.2026 
Фото:Auto, Motor und Sport
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-42