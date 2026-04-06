Популярный бренд представил практичный и экономичный универсал дешевле Весты

BYD анонсировала цены и комплектации Seal 06 GT и Seal 06 DM-i Touring 2026

Китайский автогигант BYD официально представил цены и комплектации для двух новинок 2026 модельного года. Речь идёт о полностью электрическом хэтчбеке Seal 06 GT и подключаемом гибридном универсале Seal 06 DM-i Touring. Каждая модель будет доступна в четырёх вариантах исполнения.

Стартовая цена на электрокар составит примерно 1,5 миллиона рублей, в то время как за универсал-гибрид попросят от 1,3 миллиона, сообщает CarNewsChina.

BYD Seal 06 GT

Все версии электрического Seal 06 GT получат аккумуляторы Blade уже второго поколения, которые должны предложить улучшенные характеристики. Правда, конкретные цифры по запасу хода или мощности пока не раскрываются. Зато точно известно о поддержке технологии быстрой зарядки.

Параллельно компания отчиталась о ходе своего «Плана строительства зарядных станций мечты». На сегодня подано более 42 тысяч заявок от пользователей, из которых реализовано 2585, а построено 182 станции. К первому мая BYD планирует сдать первую тысячу высокоскоростных зарядных пунктов.

Дизайн обновлённого Seal 06 GT, вдохновлённый концептом Ocean-M, кардинально не изменился. Узнаваемыми остаются узкие светодиодные фары, трёхсекционный воздухозаборник в переднем бампере и выразительные рельефные линии на капоте.

В палитру добавили два новых оттенка: фиолетовый «Аврора» и красный «Портия Роуз». Габаритные размеры хэтчбека – 4630 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1490 мм в высоту при колёсной базе 2820 мм.

Внутри автомобиль следует фирменному стилю бренда. Центральное место занимает поворачивающийся 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а перед водителем расположена 10,25-дюймовая цифровая приборная панель. Рулевое колесо – трёхспицевое, спортивного типа. В угоду современным трендам селектор переключения режимов движения перенесли на рулевую колонку. Кнопки на центральной консоли, кстати, тоже переработали, сделав интерьер визуально более целостным и лаконичным.