Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 10 апреля

Проезд по МСД останется бесплатным 70% времени суток в будни

С 10 апреля 2026 года проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы по будням проиндексируют на 4 рубля.

Как сообщили в канале Департамента транспорта в MAX, стоимость одного участка составит 19 рублей вместо прежних 15. После ввода новых участков МСД связанность районов столицы заметно улучшилась, а маршруты стали удобнее для водителей. Популярность магистрали растет: потоки перераспределяются, а интенсивность движения на некоторых участках увеличивается. Так, на Кантемировской улице (от Варшавского шоссе до Каспийской) среднесуточный трафик вырос на 6 тысяч машин в сутки – это на 13% больше, чем до запуска нового участка.

Нагрузка на трассу продолжает увеличиваться. Чтобы сохранить пропускную способность МСД и обеспечить предсказуемое время поездок для жителей, принято решение скорректировать тариф. При этом, если загруженность дороги пойдет на спад, стоимость проезда будет снижена.

Новые тарифы начнут действовать с 10 апреля 2026 года только в критически загруженные часы по будням: с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Плата за участок будет проиндексирована с 15 до 19 рублей. В остальное время суток (70% будничного времени), а также по выходным и праздникам проезд остается бесплатным. Транзитный проезд по‑прежнему стоит 950 рублей.

Важно: плата взимается только в том случае, если автомобиль и въехал, и выехал с участка в платный период. Например, если заехать в 6:55, а выехать в 7:30 – проезд бесплатный. Аналогично при въезде в 10:55 и выезде в 11:30.

Для машин экстренных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов и такси с лицензией Москвы или области проезд по МСД всегда бесплатный.

Все поездки за сутки суммируются, и в течение 5 дней выставляется единый платеж. Оплатить проезд рекомендуется через официальные каналы: сайт msd.mos.ru, приложение «Парковки России», «Госуслуги», «Яндекс Карты», «Навигатор», 2ГИС, а также через банковские приложения, где указаны данные автомобиля.

