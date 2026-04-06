Китайский кроссовер с цифровым шасси готов бросить вызов лидерам рынка

Марка GAC представит в апреле гибридный кроссовер T75

Китайский автопроизводитель GAC анонсировал дебют своего нового гибридного внедорожника под индексом T75. По данным издания Carnewschina, модель выйдет на рынок в конце апреля 2026 года, где будет напрямую конкурировать с рамными внедорожниками от Great Wall Motor и BYD.

Официальные изображения показывают автомобиль с характерным брутальным дизайном. У него прямоугольный кузов, короткие свесы и практически плоская крыша. В глаза бросаются крупные боковые зеркала, полускрытые дверные ручки и запасное колесо, закреплённое на распашной задней двери. Завершают образ пластиковые накладки на арках, чёрные диски и массивные блоки фар.

Особый интерес вызывает заявление компании о применении так называемого «цифрового шасси». На деле эта формулировка обычно скрывает передовые электронные системы: электрическое управление рулевым управлением (steer-by-wire) и электрическое управление тормозами (brake-by-wire). Кстати, подобные технологии уже набирают популярность в Китае – их можно встретить, например, на моделях Exeed EX7 и Li Auto L9 Livis.

Перед релизом прототип новинки прошёл суровые испытания в экстремальных условиях. Тесты проводились в китайском городе Якэши, который считается одним из самых холодных мест в стране, где температура опускается ниже отметки в -30°C.