Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
Hyundai намерена кардинально изменить внешний вид своих электромобилей, представив первые изображения двух новых концептов. Речь идёт о моделях под названиями Venus («Венера») и Earth («Земля»).
Вообще, такая резкая смена дизайнерского курса может объясняться желанием корейского автогиганта выделиться на фоне конкурентов. Многие современные электрокары, по сути, стали похожи друг на друга, превратившись в обтекаемые «капсулы» с минималистичными фарами. Hyundai, судя по всему, хочет предложить что-то принципиально иное, чтобы привлечь внимание покупателей, уставших от однообразия.
Пока что компания раскрыла лишь несколько деталей. Один из концептов, Venus, демонстрирует совершенно новый подход к светотехнике: вместо привычных блоков фар и фонарей используются тонкие световые полосы, опоясывающие весь кузов. Дизайн второго прототипа пока остаётся загадкой, но и он обещает быть не менее смелым.
Ожидается, что эти концептуальные разработки лягут в основу будущих серийных моделей линейки Ioniq, которые должны появиться на рынке в ближайшие несколько лет.
