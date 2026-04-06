Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
6 апреля
Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
Hyundai представил тизеры двух концептов...
Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками

Hyundai представил тизеры двух концептов электрокаров Ioniq — Venus и Earth

Hyundai намерена кардинально изменить внешний вид своих электромобилей, представив первые изображения двух новых концептов. Речь идёт о моделях под названиями Venus («Венера») и Earth («Земля»).

Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками

Вообще, такая резкая смена дизайнерского курса может объясняться желанием корейского автогиганта выделиться на фоне конкурентов. Многие современные электрокары, по сути, стали похожи друг на друга, превратившись в обтекаемые «капсулы» с минималистичными фарами. Hyundai, судя по всему, хочет предложить что-то принципиально иное, чтобы привлечь внимание покупателей, уставших от однообразия.

Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками

Пока что компания раскрыла лишь несколько деталей. Один из концептов, Venus, демонстрирует совершенно новый подход к светотехнике: вместо привычных блоков фар и фонарей используются тонкие световые полосы, опоясывающие весь кузов. Дизайн второго прототипа пока остаётся загадкой, но и он обещает быть не менее смелым.

Ожидается, что эти концептуальные разработки лягут в основу будущих серийных моделей линейки Ioniq, которые должны появиться на рынке в ближайшие несколько лет.

Источник: Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Hyundai
06.04.2026 
