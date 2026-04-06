Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками

Hyundai представил тизеры двух концептов электрокаров Ioniq — Venus и Earth

Hyundai намерена кардинально изменить внешний вид своих электромобилей, представив первые изображения двух новых концептов. Речь идёт о моделях под названиями Venus («Венера») и Earth («Земля»).

Вообще, такая резкая смена дизайнерского курса может объясняться желанием корейского автогиганта выделиться на фоне конкурентов. Многие современные электрокары, по сути, стали похожи друг на друга, превратившись в обтекаемые «капсулы» с минималистичными фарами. Hyundai, судя по всему, хочет предложить что-то принципиально иное, чтобы привлечь внимание покупателей, уставших от однообразия.

Пока что компания раскрыла лишь несколько деталей. Один из концептов, Venus, демонстрирует совершенно новый подход к светотехнике: вместо привычных блоков фар и фонарей используются тонкие световые полосы, опоясывающие весь кузов. Дизайн второго прототипа пока остаётся загадкой, но и он обещает быть не менее смелым.

Ожидается, что эти концептуальные разработки лягут в основу будущих серийных моделей линейки Ioniq, которые должны появиться на рынке в ближайшие несколько лет.