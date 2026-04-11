Самый живучий внедорожник в мире начали продавать в России: цены удивят

Toyota Sequoia третьего поколения продается в РФ с ценами от 12 млн рублей

В российских салонах теперь можно приобрести Toyota Sequoia – крупный внедорожник, который в США давно стал культовым. Машина третьего поколения в кузове XK80 продаётся преимущественно в Москве и Владивостоке, причём стартовая цена переваливает за 12 миллионов рублей.

Самое доступное предложение найдено во Владивостоке: за 12 млн рублей под заказ привезут версию Platinum. В эту сумму входит тёмная решётка радиатора, 20-дюймовые диски, полный светодиодный свет, а внутри – кожаная отделка, раздельные кресла второго ряда с подогревом и вентиляцией, проекционный дисплей, камера кругового обзора и 14-дюймовый экран медиасистемы с акустикой JBL на 14 динамиков.

В Москве за 13,6 млн рублей предлагают «внедорожную» модификацию TRD Pro. Она комплектуется 18-дюймовыми коваными дисками, специальной подвеской от Bilstein и рядом уникальных опций, включая систему поддержания скорости на бездорожье. Во Владивостоке за 13,8 млн рублей доступна ограниченная серия 1794 Edition с отделкой салона кожей и деревом, названная в честь года основания техасского ранчо, на месте которого построен завод.

Стоимость других комплектаций тоже впечатляет. Например, версия Capstone в Москве стоит 14,1 млн рублей, Limited – от 14,49 млн, а TRD Pro – минимум 14,799 млн рублей. В столичных салонах есть более десятка экземпляров по цене от 14,99 до 15,99 млн рублей. Абсолютный рекорд установлен в Томске, где единственный доступный автомобиль оценили в 26 584 400 рублей.

Под капотом у любой «Секвойи» – гибридная установка i-Force Max. Она сочетает 3,5-литровый би-турбо мотор V6 и электродвигатель, что в сумме даёт 437 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Привод – исключительно полный, а коробка передач – десятиступенчатый автомат. Кстати, осенью 2023 года эксперты iSeeCars признали эту модель самым надёжным и долговечным автомобилем на рынке, с наибольшими шансами преодолеть без серьёзных поломок 400 тысяч километров.