Водителям заплатят более 2 млн рублей за отказ от личного автомобиля

Власти Мальты запустили программу Driving Licence Surrender Scheme

Власти Мальты решили бороться с пробками весьма нестандартным способом – они готовы платить молодым людям за отказ от возможности водить машину. Суть в том, что любой водитель младше 30 лет может добровольно сдать своё удостоверение на целых пять лет и получить за это солидную компенсацию в 25 тысяч евро.

Программа под названием Driving Licence Surrender Scheme официально стартовала в январе этого года. Приём заявок на первый год продлится до конца июня, а общий бюджет, выделенный на эти цели, составляет пять миллионов евро. Уже в первые недели нашлось около ста желающих попробовать.

Чтобы стать участником, нужно соответствовать нескольким условиям. Во-первых, водителю должно быть меньше 30 лет. Во-вторых, он должен постоянно жить на Мальте как минимум последние семь лет. В-третьих, у него должны быть водительские права категории B, выданные любой страной Евросоюза, причём полученные не менее года назад.

Самое главное обязательство – полный отказ от управления любым транспортным средством на все пять лет, причём не только на Мальте, но и где бы то ни было ещё. Деньги выплачиваются частями: пять тысяч евро сразу после одобрения заявки и сдачи прав, а затем по такой же сумме каждый год, в годовщину первой выплаты. В итоге за весь срок набегает как раз 25 тысяч.

Правда, программа доступна не всем. На компенсацию не могут претендовать те, чья работа напрямую связана с вождением, например, профессиональные водители. Также исключаются публичные должностные лица и их супруги, если те имеют право на служебный автомобиль.

Жёсткие санкции за нарушение правил

Власти серьёзно подошли к контролю. Если участника поймают за рулём в течение действия программы, ему грозит не только уголовное дело за вождение без прав и штраф в пять тысяч евро, но и обязанность вернуть всю полученную к тому моменту сумму гранта. Причём расчёт идёт с даты нарушения до окончания пятилетнего срока.

Можно выйти из программы и досрочно, но тогда тоже придётся вернуть оставшуюся часть денег. Скажем, если передумаешь на 13-м месяце, обратно в казну уйдёт 20 тысяч евро. Правда, делается исключение для уважительных причин, но что именно под ними подразумевается, пока не уточняется.

Когда пять лет истекут, права можно будет восстановить. Правда, для этого потребуется пройти 15 часов обязательного обучения в автошколе, будто ты снова новичок.

Почему власти пошли на такие меры

Причина вполне понятна – дороги архипелага буквально задыхаются от машин. По данным за последний квартал 2025 года, парк зарегистрированных автомобилей на Мальте вырос ещё на 3,2 тысячи единиц, это примерно 35 новых машин каждый день. В пересчёте на население плотность получается просто запредельной: 797 автомобилей на тысячу жителей.

Мальта в этом не одинока. Похожие, хоть и менее радикальные, меры по ограничению трафика и выбросов уже действуют в других европейских городах. В Лондоне, к примеру, с 2019 года работает зона сверхнизких выбросов ULEZ, куда въезд на старых автомобилях ниже стандартов Евро-4 или Евро-6 обходится в £12.50 в день. В Милане по будням действует платная зона ограниченного движения, разовый въезд в которую стоит пять евро.