Этот электромобиль в России покупают чаще всего

Электромобили Evolute заняли 23,9% рынка NEV в марте 2026 года

Российский электромобильный бренд Evolute в марте этого года не просто показал отличные результаты, а фактически возглавил отечественный рынок машин на новых источниках энергии. Его доля в этом сегменте, куда входят и электрокары, и гибриды, достигла почти 24%, что вывело компанию на первое место по этому показателю.

Продажи в первом месяце весны подскочили на 77% по сравнению с февралём, а общее число новых регистраций составило 1524 автомобиля. За первые три месяца 2026 года покупателям передали уже 2899 машин этой марки.

Evolute i-Space

Лидерство бренду обеспечил его гибридный кроссовер i-Space, который сам стал самой продаваемой моделью во всём NEV-сегменте. Во многом такой скачок – а продажи этой модели выросли более чем вдвое – связан с недавним стартом продаж её полноприводной модификации. В марте было зарегистрировано 1145 таких кроссоверов, а за квартал – 1977 штук. В сегменте подключаемых гибридов на i-Space пришлось 20,2% рынка.

Позиции моделей Evolute на рынке

При этом полностью электрическая модель бренда, кроссовер i-Joy, продолжает доминировать в своём сегменте. В марте его доля на рынке электромобилей составила рекордные 49,3%, то есть практически каждый второй новый зарегистрированный электрокар в России был именно i-Joy. За месяц было оформлено 348 таких машин, что на 25% больше, чем в феврале.

Evolute i-Space

Гибридный бестселлер i-Space, который собирают в России, позиционируется как одна из самых доступных моделей в своём классе. Производитель делает акцент на его адаптации к местным условиям: кроме полного привода, машина получила продуманную систему терморегулирования батареи, фирменное приложение и расширенный пакет опций для зимы. В сегменте всех моделей на новых источниках энергии его доля в марте составила 18%.