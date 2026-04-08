В России начнут официально продавать новый внедорожник уровня Лэнд Крузера

Стартовал процесс сертификации внедорожника Jetour G700 для российского рынка

Китайский гибридный внедорожник Jetour G700 сделал серьёзный шаг к появлению на российском рынке. Как стало известно изданию «Китайские автомобили», модель уже получила часть необходимых сертификатов соответствия, что открывает путь к оформлению полного пакета документов для продаж в странах ЕАЭС.

Напомним, о планах по запуску этой новинки в России заговорили ещё в декабре прошлого года. Теперь процесс пошёл, причём для нашего рынка машину, судя по документам, будут поставлять прямо с китайских заводов. Любопытно, что инженеры не стали переделывать силовую установку под местные реалии, оставив оригинальную параллельную гибридную схему. Некоторые конкуренты ранее поступали иначе, заменяя её на последовательную.

По габаритам G700 – настоящий исполин: длина превышает 5,1 метра, а высота – 1,95 метра. Внешность у него соответствующая – угловатая, брутальная, с массивными бамперами и полноразмерной «запаской» на пятой двери. Внутри предлагаются варианты с пятью или шестью посадочными местами.

Сердцем автомобиля является гибридная система, объединяющая бензиновый двигатель объёмом 2 литра и два электромотора. Их совместная отдача впечатляет: 904 лошадиные силы и 1135 Нм крутящего момента. С такими данными тяжёлый внедорожник разгоняется до сотни за 4,6 секунды. Батарея ёмкостью 34,1 кВт·ч обеспечивает до 116 км пробега на чистом электричестве по стандарту WLTC, а общий запас хода заявлен на уровне 1400 км.

Однако именно масса машины может стать для неё ахиллесовой пятой в России. Полная масса любой модификации переваливает за 3,5 тонны. По сути, это означает, что для управления G700 потребуются права категории «С», как для среднего грузовика. Плюс ко всему, владельцу стоит готовиться к солидному транспортному налогу – мощность гибрида очень высока, а точные данные по 30-минутной мощности электромоторов, важные для расчёта, пока не обнародованы.

В Китае модель дебютировала осенью 2025 года по цене от 3,75 до 4,85 млн рублей. За первые несколько месяцев продаж было реализовано около 6,2 тысячи экземпляров. Остаётся ждать, как этот крупный и мощный гибрид будет воспринят на российском рынке со всеми его особенностями.