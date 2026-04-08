Бросили вызов Toyota: китайцы делают ставку на гибридные машины

Мощные и при этом экономичные: в чем китайские гибриды обходят японские

Японские автопроизводители долгое время задавали тон в сегменте гибридов, опираясь на проверенную систему THS с планетарной передачей. Она дает отличную экономию топлива и мягкость работы, правда, за счет ограничений по максимальной отдаче электромотора.

Китайские инженеры пошли другим путем, выбрав последовательно-параллельную схему и многоступенчатые трансмиссии DHT. В реальности это означает, что под капотом можно разместить куда более сильный электродвигатель – его мощность часто доходит до 130-180 киловатт. За счет этого машины разгоняются резвее, причем топливо все равно расходуется экономно.

Важное преимущество – себестоимость. Батареи в таких гибридах обычно небольшие, всего 1-2 кВт·ч, что снижает зависимость от дорогих материалов, например, лития. Когда общие цены на автомобили падают, эта особенность помогает компаниям удерживать прибыль на приемлемом уровне.

Вообще, китайские концерны видят в гибридах не замену электрокарам или plug-in моделям, а скорее параллельное направление. По сути, их стратегия рассчитана на тех водителей, которые хотят уйти от чистого бензина или дизеля, но психологически еще не готовы полностью отказаться от привычного двигателя внутреннего сгорания, пишет CarNewsChina.