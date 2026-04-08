Volkswagen возродит роскошный внедорожник, который почти похоронили

Volkswagen воскресит кроссовер Touareg, снятый с производства в 2025 году

Volkswagen не спешит окончательно прощаться с большими и дорогими внедорожниками, несмотря на то что прием заказов на нынешний Touareg уже остановлен. По сути, компания рассматривает шанс создать его полностью электрического преемника, который займет ту же нишу для состоятельных клиентов, предпочитающих роскошь без очевидного лейбла премиум-бренда вроде Audi.

Volkswagen Touareg

Руководитель отдела продаж и маркетинга Volkswagen Мартин Зандер в интервью подчеркнул, что хотя бренд позиционирует себя как «народный», у Touareg есть своя особая аудитория. Именно это заставляет инженеров и маркетологов изучать варианты для следующего поколения модели. Решение пока не принято, но если проект получит зеленый свет, машина станет полностью электрической.

Техническая основа и возможные характеристики

Для будущего кроссовера, который может получить индекс ID. Touareg, рассматривают две платформы: PPE, на которой уже строится электрический Porsche Cayenne, или более новую SSP. Ожидается, что технические решения будут близки к «младшему» Cayenne Electric.

По данным портала Carscoops, это может означать батарею емкостью около 113 кВт·ч, поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью до 390 кВт и полный привод с двумя моторами суммарной мощностью порядка 435 лошадиных сил. Впрочем, чтобы сделать модель доступнее, Volkswagen наверняка предложит и более простые, а значит, более дешевые версии.

О конкретных сроках выхода потенциального новичка ничего не известно. Напомним, информация о прекращении выпуска текущего Touareg появилась еще в августе 2025 года.