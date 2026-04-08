Китайский гигант представил роскошный внедорожник: 1200 л.с. и зарядка за 5 минут

Конкурент Maybach GLS 600: в Пекине дебютирует внедорожник BYD Yangwang U8L

Китайский автогигант BYD выкатил на рынок удлинённую версию своего флагманского внедорожника Yangwang U8. Компания позиционирует новинку как самую роскошную и технологически продвинутую модель в линейке, предлагая клиентам расширенные опции для персонализации.

В основе машины лежит рамная конструкция. По сравнению со стандартной версией, колёсная база L-версии выросла на целых 20 сантиметров, достигнув 3250 мм. Общая длина кузова тоже увеличилась – теперь она составляет 5,4 метра. Задняя дверь претерпела изменения: инженеры убрали нишу для запасного колеса, а вместо привычной распашной створки реализовали откидной борт и поднимающуюся вверх верхнюю часть со стеклом.

Сердцем внедорожника остаётся мощнейшая гибридная силовая установка. Она построена по последовательной схеме: бензиновую часть представляет 2-литровый турбомотор на 272 силы, который фактически работает как генератор электричества. Основную тягу создают четыре отдельных электромотора, суммарная отдача которых впечатляет – 1197 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента.

Такая архитектура обеспечивает внушительную дальность пробега. На одной только электротяге по циклу CLTC машина может проехать до 230 километров. Если же учитывать полный запас топлива и заряда батареи, комбинированный запас хода достигает 1205 км.

Салон выполнен в четырёхместной компоновции, подчёркивая статусность модели. Кроссовер получил аккумуляторную батарею второго поколения BYD Short Blade и обновлённую систему сверхбыстрой зарядки. Для пополнения запаса энергии, достаточного на 230 км пути, потребуется всего пять минут. Полная зарядка аккумулятора занимает примерно 9 минут.

Официальные цены на новую модификацию пока не объявлены. Впрочем, можно ориентироваться на текущую стоимость базового Yangwang U8L 2026 года, которая стартует от 1,3 млн юаней (это почти 15 млн рублей по текущему курсу). Учитывая позиционирование и расширенные возможности, четырёхместный вариант, скорее всего, окажется ещё дороже.